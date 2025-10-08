Michela Murgia e la sua eredità politica in Tre Ciotole

Arriva in sala la trasposizione dei racconti della scrittrice, con Alba Rohrwacher ed Elio Germano. Un dramma borghese, spirituale e politico. Ne abbiamo parlato con Carolina Capria e Silvia Grasso, autrici di un podcast dedicato alla scrittrice. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Michela Murgia e la sua eredità politica in Tre Ciotole

