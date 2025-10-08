Michael | il trailer del biopic su Michael Jackson arriverà a novembre
Il pubblico cinematografico potrà presto vedere per la prima volta il film biografico su Michael Jackson, poiché sono stati rivelati i dettagli relativi al primo trailer di Michael, in uscita il 24 aprile 2026. Come riportato da Puck, il trailer del biopic sarà presentato in anteprima a novembre, in concomitanza con le proiezioni di Wicked: For Good, che uscirà nelle sale cinematografiche il 21 novembre. Non è però chiaro se il trailer sarà disponibile online prima di allora. Il film biografico su Michael Jackson vede protagonista il nipote di Jackson, Jaafar Jackson, nel ruolo del Re del Pop, con Colman Domingo, Miles Teller, Kat Graham, Laura Harrier e Nia Long a completare il cast. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: michael - trailer
Looking Through Water: il trailer del film con Michael Douglas e David Morse
Peeping Tom - L'occhio che uccide al cinema in 4K: ecco il trailer del cult movie di Michael Powell
Exit protocol trailer svela una frenetica battaglia tra dolph lundgren e michael jai white
Alle 14:00, nel Matioski Show, assieme a Filippo Effe e Michael Righini, parleremo di: - Tutti i trailer del Super Bowl analizzati! Top o flop? - Incassi: la strage del Super Bowl prima di San Valentino! - facebook.com Vai su Facebook
Michael Jackson, il trailer in arrivo? Insider anticipa i possibili piani di Lionsgate - A quanto si dice, l'attesissimo primo trailer ufficiale del film biopic su Michael Jackson potrebbe essere dietro ... Come scrive cinema.everyeye.it
When will the upcoming Michael Jackson biopic get the first trailer? Here's what we know - Michael Jackson, who is often dubbed as the "King of Pop" by the media, was a singer, songwriter, and dancer. Scrive soapcentral.com