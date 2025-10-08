Michael | il trailer del biopic su Michael Jackson arriverà a novembre

Il pubblico cinematografico potrà presto vedere per la prima volta il film biografico su Michael Jackson, poiché sono stati rivelati i dettagli relativi al primo trailer di Michael, in uscita il 24 aprile 2026. Come riportato da Puck, il trailer del biopic sarà presentato in anteprima a novembre, in concomitanza con le proiezioni di Wicked: For Good, che uscirà nelle sale cinematografiche il 21 novembre. Non è però chiaro se il trailer sarà disponibile online prima di allora. Il film biografico su Michael Jackson vede protagonista il nipote di Jackson, Jaafar Jackson, nel ruolo del Re del Pop, con Colman Domingo, Miles Teller, Kat Graham, Laura Harrier e Nia Long a completare il cast. 🔗 Leggi su Cinefilos.it