Mia sorella vuole fregarmi l' eredità non parlare più con lei condannato per minacce

Perugiatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato condannato a 6 mesi di reclusione e a una multa di 500 euro per aver tempestato di chiamate minatorie un’amica della sorella, ritenuta una combutta con lei in una disputa per l'eredità.“Tu con lei non ci devi parlare, mi vuole fregare l’eredità”. Con questo accento minaccioso e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sorella - vuole

“Mia sorella vuole sfilare in bianco prima di me al mio matrimonio: mi ha umiliata per anni, ora il mio fidanzato trama la vendetta”. Il racconto è virale su Reddit

Cerca Video su questo argomento: Mia Sorella Vuole Fregarmi