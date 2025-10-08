Mia sorella vuole fregarmi l' eredità non parlare più con lei condannato per minacce

Un uomo è stato condannato a 6 mesi di reclusione e a una multa di 500 euro per aver tempestato di chiamate minatorie un’amica della sorella, ritenuta una combutta con lei in una disputa per l'eredità.“Tu con lei non ci devi parlare, mi vuole fregare l’eredità”. Con questo accento minaccioso e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it