Si chiamava Amy Louise Leonard ed era un’estetista e make-up artist. Vent’anni, è morta per le inalazioni del cosiddetto ‘gas esilarante’. La storia la racconta il Daily Mail. Siamo a Bolton e la donna è stata ricoverata il 29 settembre. Leonard ha detto subito alla madre di avere usato il gas esilarante ma quando è arrivata in ospedale era troppo tardi perché aveva coaguli in alcuni organi vitali. La 20enne è morta tre giorni dopo il ricovero. “Non sapevo che Amy Lou fosse stata ricoverata finché qualcuno non me l’ha detto. Sono corsa in ospedale e le ho chiesto cosa fosse successo “, le parole della madre di Leonard, la 39enne Catrina Proctor. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia è morta per abuso di gas esilarante. Aveva dolori alle gambe e pensava fosse carenza di ferro ma non era vero”: parla la madre di Amy Louise Leonard, scomparsa a 20 anni