Il Mediterraneo, da sempre crocevia di popoli e conflitti, torna a essere teatro di tensioni. Questa volta il centro dell’attenzione è la Flotilla umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza, dove la marina israeliana ha effettuato nuovi arresti su alcune imbarcazioni arrivate successivamente al primo gruppo di navi. Il caso è stato discusso durante l’ultima puntata di È Sempre Carta Bianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, che ha dedicato ampio spazio alla vicenda, collegandosi in diretta con uno dei volontari italiani presenti a bordo. Leggi anche: La ministra Bernini contestata da un gruppo di studenti all’Università di Siena: “Vaff***” In un clima carico di tensione, tra immagini in tempo reale e testimonianze dirette, la trasmissione ha dato voce a chi si trova in prima linea su uno dei fronti più caldi dello scenario internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Mi vergogno di essere italiano". Flotilla, scatta la rissa in diretta tv