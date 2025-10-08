Mi vergogno di essere italiano Flotilla scatta la rissa in diretta tv
Il Mediterraneo, da sempre crocevia di popoli e conflitti, torna a essere teatro di tensioni. Questa volta il centro dell’attenzione è la Flotilla umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza, dove la marina israeliana ha effettuato nuovi arresti su alcune imbarcazioni arrivate successivamente al primo gruppo di navi. Il caso è stato discusso durante l’ultima puntata di È Sempre Carta Bianca, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, che ha dedicato ampio spazio alla vicenda, collegandosi in diretta con uno dei volontari italiani presenti a bordo. Leggi anche: La ministra Bernini contestata da un gruppo di studenti all’Università di Siena: “Vaff***” In un clima carico di tensione, tra immagini in tempo reale e testimonianze dirette, la trasmissione ha dato voce a chi si trova in prima linea su uno dei fronti più caldi dello scenario internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: vergogno - essere
“Ho perso 140 chili in due anni senza punture dimagranti. Non mi vergogno a mostrarmi in costume: sono grata di essere ancora viva nonostante le cicatrici e la pelle”: la storia di Lexi
Francesco Nozzolino: “Sono dimagrito, peso 135 Kg. Nel sesso mi blocco, mi vergogno e ho paura di essere compatito”
Vincenzo Fullone, dalla nave Conscience diretta a Gaza: "Stiamo facendo quello che dovrebbero fare i governi… un po’ mi vergogno di essere italiano" #ÈsempreCartabianca - X Vai su X
Thiam in Belgio è un caso politico, interviene il governo. Lo scontro valloni-fiamminghi ai Mondiali di atletica Lei: «Sono stata boicottata». Il suo tecnico: «Mi vergogno di essere belga». Il ministro ha chiesto approfondimenti https://www.ilnapolista.it/2025/09/thi - facebook.com Vai su Facebook
La Flotilla e la vergogna del governo italiano: quando la politica sceglie la codardia - Mentre le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si avvicinano alle acque di Gaza per consegnare aiuti umanitari, il governo italiano sceglie la linea della p ... Segnala mondoraro.org
Tajani sapeva degli attacchi alla Flotilla? Vergogna! Per questo abbiamo bloccato il Parlamento - Siamo di fronte a un barbaro attacco di Israele alle navi civili della Sumud Flotilla. Secondo ilfattoquotidiano.it