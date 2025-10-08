Mi sento in colpa per chi è cresciuto con i miei video In direct si liberano dei pesi con me e io me ne faccio carico | Awed a teatro con Esperienze DM

Rompere la quarta parete e rendere il pubblico protagonista, commentando con ironia le storie più strane e intime senza lieto fine. È “ Esperienze D.M.”, lo spettacolo di Awed, Riccardo Dose e Dadda, tre celebri volti di Internet che hanno trasportato a teatro un format nato sul Web. Portano sul palco i racconti che gli utenti confidano loro su Instagram oppure sono gli stessi spettatori a descrivere episodi personali, in uno show comico in cui a comandare sono l’imprevedibilità e il tono tagliente. “Abbiamo un pubblico trasversale, andiamo dal ragazzino di 13 anni alla signora di 60. Ma anche trentenni e quarantenni e coppie di 20-25 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

