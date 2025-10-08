Mezzo secolo di FAI porte aperte in Campania l’11 e 12 ottobre

Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 tornano le Giornate FAI d’Autunno: un fine settimana che apre porte inattese e restituisce sguardi nuovi su luoghi sorprendenti. In tutta Italia, anche in Campania, la scoperta diventa impegno: conoscere per custodire, visitare per sostenere, partecipare per sentirsi parte di un patrimonio condiviso. Un invito a partecipare e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

