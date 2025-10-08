MeteoGiuliacci | Fine settimana con l' ottobrata Quando arriva il freddo
Nel prossimo fine settimana l'anticiclone garantirà sole e clima gradevole in tutta Italia, inaugurando la classica “ottobrata”: giornate stabili e temperature oltre la media. Come scritto sul sito meteogiuliacci.it, sabato 11 e domenica 12 ottobre avremo cieli sereni ovunque, con massime fino a 25-26°C al centro-sud e in Sicilia, e valori leggermente più bassi al Nord. Unica eccezione: un ciclone in arrivo dall'ovest porterà piogge veloci sulla Sardegna e, in parte, sulla Sicilia occidentale. Dalla prossima settimana, però, è atteso un cambiamento: correnti fredde di origine artica potrebbero riportare il maltempo e un brusco calo termico. 🔗 Leggi su Iltempo.it
