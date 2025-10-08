Meteo | sull’Italia arriva l’Ottobrata ma si segnalano piogge in arrivo su Sardegna e Sicilia
Bel tempo sulla penisola, ma pioverà comunque in Italia. Può sembrare un controsenso, ma è esattamente ciò che accadrà nei prossimi giorni. Mentre gran parte del Paese godrà di un clima mite e soleggiato, le due Isole Maggiori dovranno fare i conti con un peggioramento del meteo. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, è in arrivo un “anticiclone di blocco” che proverà a imporsi su buona parte dell’Europa, riportando condizioni di stabilità e temperature quasi estive. Nelle prossime ore il tempo sarà dunque piacevole e soleggiato, con cieli limpidi e solo qualche nube di passaggio tra Nord-Ovest e Mar Tirreno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: meteo - sull
Meteo, caldo africano e afa sull'Italia: punte di 40°C nel fine settimana. Rischio temporali improvvisi. Le previsioni
Allerta meteo sull'Abruzzo, previsti pioggia e temporali: le previsioni per la giornata di domani
Meteo, un nuovo fronte perturbato sull’Italia
Bollettino meteo delle 18:30 Ancora uno splendido tramonto sul territorio reggiano, nel pomeriggio non ci sono state sorprese, l'alta pressione si sta rafforzando sempre di più e tiene libero il cielo sulle nostre teste. Anche le temperature massime continua - facebook.com Vai su Facebook
Buonasera a tutti. Torniamo a parlare di meteo. Intorno alla metà del mese di ottobre, aumentano le probabilità di una discesa di aria fredda sull'Europa Orientale. Mancano ancora 7-10 giorni a questo evento quindi parlare di un eventuale coinvolgimento dell' - X Vai su X
Meteo, arriva l'autunno: attesi forti temporali e calo termico, ecco quando e dove - L’Italia si sta preparando a una svolta climatica che segnerà di fatto l’inizio della nuova stagione. Da tg24.sky.it
Meteo: arriva la Nina, un fenomeno che avrà conseguenze già in questo Autunno - Questo particolare evento avrà delle conseguenze a scala planetaria influenzando il tempo già dal ... Lo riporta ilmeteo.it