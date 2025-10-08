Meteo | sull’Italia arriva l’Ottobrata ma si segnalano piogge in arrivo su Sardegna e Sicilia

Bel tempo sulla penisola, ma pioverà comunque in Italia. Può sembrare un controsenso, ma è esattamente ciò che accadrà nei prossimi giorni. Mentre gran parte del Paese godrà di un clima mite e soleggiato, le due Isole Maggiori dovranno fare i conti con un peggioramento del meteo. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, è in arrivo un “anticiclone di blocco” che proverà a imporsi su buona parte dell’Europa, riportando condizioni di stabilità e temperature quasi estive. Nelle prossime ore il tempo sarà dunque piacevole e soleggiato, con cieli limpidi e solo qualche nube di passaggio tra Nord-Ovest e Mar Tirreno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

