Meteo Milano e Lombardia autunno mite fino al weekend Da domenica arriva un fronte freddo da nord

Milano, 8 ottobre 2025 – Tempo stabile, soleggiato, temperature miti e una discreta escursione termica tra giorno e notte. Insomma, su Milano e Lombardia rimarrà il bel tempo ancora per qualche giorno, grazie a un'alta pressione che sull'Europa sudoccidentale influenza le condizioni meteorologiche sulla nostra regione. Secondo il bollettino meteo emesso da Arpa, ci saranno giornate soleggiate fino a giovedì 9 quando è attesa una maggiore nuvolosità e, sui settori nordorientali, possibili precipitazioni per una ampia saccatura Nord Atlantica in lento spostamento verso sud. Nel fine settimana è possibile tempo di nuovo più stabile grazie a un centro di alta pressione a nordovest dell'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Meteo Milano e Lombardia, autunno mite fino al weekend. Da domenica arriva un fronte freddo da nord

