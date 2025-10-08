Meteo Milano e Lombardia autunno mite fino al weekend Da domenica arriva un fronte freddo da nord

Ilgiorno.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 8 ottobre 2025 –  Tempo stabile, soleggiato, temperature miti e una discreta escursione termica tra giorno e notte. Insomma, su Milano e Lombardia rimarrà il bel tempo ancora per qualche giorno, grazie a un'alta pressione che sull'Europa sudoccidentale influenza le condizioni meteorologiche sulla nostra regione. Secondo il bollettino meteo emesso da Arpa, ci saranno  giornate soleggiate fino a giovedì 9 quando è attesa una maggiore nuvolosità e, sui settori nordorientali, possibili precipitazioni per una ampia saccatura Nord Atlantica in lento spostamento verso sud. Nel fine settimana è possibile tempo di nuovo più stabile grazie a un centro di alta pressione a nordovest dell'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

