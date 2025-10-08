Meteo Italia | sole e clima mite ma piogge in arrivo sulla Sardegna

Roma - L'anticiclone garantisce giornate stabili e temperature sopra la media, ma una debole ansa depressionaria porterà piogge sparse sul Mediterraneo occidentale. Una settimana all'insegna della stabilità atmosferica grazie alla rimonta dell'anticiclone dall'Europa occidentale, che continua a dominare gran parte dell'Italia, regalando giornate soleggiate e temperature miti. Tuttavia, tra giovedì e venerdì, il campo di alta pressione sarà leggermente disturbato da una blanda ansa depressionaria sul Mediterraneo centro-occidentale, responsabile di qualche precipitazione localizzata, in particolare sulla Sardegna.

