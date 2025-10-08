Meta rende i Reel di Facebook più simili a quelli di Instagram
I Reel sono una delle armi vincenti di Instagram e adesso Meta ha deciso di puntarci anche su Facebook con una serie di novità: scopriamole. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: meta - rende
Un getto regolabile per mille usi. Metal-Jet Confort è la pistola che rende ogni getto preciso e modulabile, delicato o potente, esattamente quello che ti serve. Struttura in metallo cromato antiurto, impugnatura ergonomica antiscivolo e regolazione intuitiva: dal - facebook.com Vai su Facebook
Meta rende i Reels di Facebook come quelli di Instagram - Meta introduce nuove funzioni per Facebook Reels: opzioni di ricerca avanzate, raccomandazioni migliorate e bolle per gli amici nella piattaforma social. Riporta msn.com
Facebook aggiorna i Reel: più controllo, meno video spazzatura - Meta aggiorna l'algoritmo di Facebook per offrire maggiore controllo sui Reel, con funzioni per segnalare contenuti e salvare video preferiti. Come scrive msn.com