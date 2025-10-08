Meta rende i Reel di Facebook più simili a quelli di Instagram

Tuttoandroid.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Reel sono una delle armi vincenti di Instagram e adesso Meta ha deciso di puntarci anche su Facebook con una serie di novità: scopriamole. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

meta rende i reel di facebook pi249 simili a quelli di instagram

© Tuttoandroid.net - Meta rende i Reel di Facebook più simili a quelli di Instagram

In questa notizia si parla di: meta - rende

meta rende reel facebookMeta rende i Reels di Facebook come quelli di Instagram - Meta introduce nuove funzioni per Facebook Reels: opzioni di ricerca avanzate, raccomandazioni migliorate e bolle per gli amici nella piattaforma social. Riporta msn.com

meta rende reel facebookFacebook aggiorna i Reel: più controllo, meno video spazzatura - Meta aggiorna l'algoritmo di Facebook per offrire maggiore controllo sui Reel, con funzioni per segnalare contenuti e salvare video preferiti. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meta Rende Reel Facebook