Messico l' uragano Priscilla si abbatte su Puerto Vallarta | onde altissime e allagamenti
La costa pacifica del Messico è stata colpita da onde violente e allagamenti causati dall'uragano Priscilla. A Puerto Vallarta, le mareggiate hanno invaso le strade litoranee, provocando danni e disagi. Le autorità locali sono intervenute per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dei residenti. Il maltempo ha sollevato preoccupazioni per ulteriori conseguenze nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
L’uragano Priscilla minaccia Messico e Bassa California
Scuole chiuse in Baja California, arriva l'uragano Priscilla - In Messico, l'uragano Priscilla ha raggiunto la categoria 1 e, secondo il Servizio meteorologico nazionale, potrebbe intensificarsi nelle prossime ore. Riporta ansa.it