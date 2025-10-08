Messico l' uragano Priscilla si abbatte su Puerto Vallarta | onde altissime e allagamenti

La costa pacifica del Messico è stata colpita da onde violente e allagamenti causati dall'uragano Priscilla. A Puerto Vallarta, le mareggiate hanno invaso le strade litoranee, provocando danni e disagi. Le autorità locali sono intervenute per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dei residenti. Il maltempo ha sollevato preoccupazioni per ulteriori conseguenze nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

