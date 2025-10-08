Messico dai migranti lucchetti appesi al ponte

Tgcom24.mediaset.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lucchetti sono stati appesi sul viadotto che segna il confine davanti al consolato statunitense di Ciudad Juarez, dopo che le autorità avevano rilasciato i documenti che hanno finalmente permesso a molte famiglie di riunirsi nonostante le attuali politiche restrittive di Washington. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La vita sospesa dei migranti tra Messico e Stati Uniti

