I lucchetti sono stati appesi sul viadotto che segna il confine davanti al consolato statunitense di Ciudad Juarez, dopo che le autorità avevano rilasciato i documenti che hanno finalmente permesso a molte famiglie di riunirsi nonostante le attuali politiche restrittive di Washington. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Messico, dai migranti lucchetti appesi al ponte