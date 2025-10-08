messa in sicurezza cominciano i lavori lungo via adda

Per le opere del comparto ex Zuccherificio e alla zona Ippodromo, a partire dal Ponte Vecchio, del valore di 2,5 milioni di euro finanziati dalla struttura commissariale e destinati alla messa in sicurezza del territorio, partono i lavori in lavori in via Adda, sul fiume Savio, in sinistra idraulica. L’intervento prevede la realizzazione di una chiavica in calcestruzzo armato, fondata nel terreno attraverso il posizionamento di micropali. La chiavica sarà dotata di una valvola a clapet, con l’obiettivo di garantire una migliore gestione dello scarico e aumentare la sicurezza idraulica dell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

