Messa in sicurezza Cominciano i lavori lungo via Adda

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per le opere del comparto ex Zuccherificio e alla zona Ippodromo, a partire dal Ponte Vecchio, del valore di 2,5 milioni di euro finanziati dalla struttura commissariale e destinati alla messa in sicurezza del territorio, partono i lavori in lavori in via Adda, sul fiume Savio, in sinistra idraulica. L’intervento prevede la realizzazione di una chiavica in calcestruzzo armato, fondata nel terreno attraverso il posizionamento di micropali. La chiavica sarà dotata di una valvola a clapet, con l’obiettivo di garantire una migliore gestione dello scarico e aumentare la sicurezza idraulica dell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

messa in sicurezza cominciano i lavori lungo via adda

© Ilrestodelcarlino.it - Messa in sicurezza. Cominciano i lavori lungo via Adda

In questa notizia si parla di: messa - sicurezza

Pellezzano, conclusione e illustrazione dei lavori di messa in sicurezza del “Vallone Tullio” alla frazione Coperchia

Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: partiti i lavori di messa in sicurezza

Rosignano | Crolli dal cavalcavia, dopo la messa in sicurezza via al restyling da 2 milioni di euro: il progetto

messa sicurezza cominciano lavoriMessa in sicurezza. Cominciano i lavori lungo via Adda - Per le opere del comparto ex Zuccherificio e alla zona Ippodromo, a partire dal Ponte Vecchio, del valore di 2,5 milioni di euro finanziati dalla struttura commissariale e destinati alla messa in sicu ... Lo riporta msn.com

Conclusi i lavori per la messa in sicurezza del viadotto sulla statale «Sinnica» - È stata ultimata la prima parte dei lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza del viadotto Fortunato, sulla strada statale «Sinnica» all’altezza della galleria presso il muro della diga di ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Messa Sicurezza Cominciano Lavori