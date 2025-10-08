Messa in sicurezza Cominciano i lavori lungo via Adda
Per le opere del comparto ex Zuccherificio e alla zona Ippodromo, a partire dal Ponte Vecchio, del valore di 2,5 milioni di euro finanziati dalla struttura commissariale e destinati alla messa in sicurezza del territorio, partono i lavori in lavori in via Adda, sul fiume Savio, in sinistra idraulica. L’intervento prevede la realizzazione di una chiavica in calcestruzzo armato, fondata nel terreno attraverso il posizionamento di micropali. La chiavica sarà dotata di una valvola a clapet, con l’obiettivo di garantire una migliore gestione dello scarico e aumentare la sicurezza idraulica dell’area. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: messa - sicurezza
Pellezzano, conclusione e illustrazione dei lavori di messa in sicurezza del “Vallone Tullio” alla frazione Coperchia
Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: partiti i lavori di messa in sicurezza
Rosignano | Crolli dal cavalcavia, dopo la messa in sicurezza via al restyling da 2 milioni di euro: il progetto
Terminati i lavori di messa in sicurezza! Si sono conclusi gli interventi in Piazza Marconi, Via Martiri e nel sottopasso, un’importante opera di regimazione delle acque, difesa del suolo e sicurezza per i cittadini. Grazie a questo intervento, finanziato dal Dipart - facebook.com Vai su Facebook
"Pulizia" delle pareti rocciose e messa in sicurezza, il Comune interviene in quattro zone critiche https://ift.tt/zOWiJu6 https://ift.tt/lxzgheB - X Vai su X
Messa in sicurezza. Cominciano i lavori lungo via Adda - Per le opere del comparto ex Zuccherificio e alla zona Ippodromo, a partire dal Ponte Vecchio, del valore di 2,5 milioni di euro finanziati dalla struttura commissariale e destinati alla messa in sicu ... Lo riporta msn.com
Conclusi i lavori per la messa in sicurezza del viadotto sulla statale «Sinnica» - È stata ultimata la prima parte dei lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza del viadotto Fortunato, sulla strada statale «Sinnica» all’altezza della galleria presso il muro della diga di ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it