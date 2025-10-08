Mercogliano Open day per la VII edizione della Settimana nazionale della Protezione civile

Avellinotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 9 ottobre, dalle ore 9.30, la Prefettura di Avellino, in collaborazione con la Regione Campania, apre le porte della sede provinciale della Protezione Civile e della Sala Operativa Provinciale Integrata (S.O.P.I.) di Mercogliano per un Open Day dedicato alla VII edizione della Settimana. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mercogliano - open

Mercogliano, Open Day della Protezione Civile per la Settimana Nazionale - 30, la Prefettura di Avellino, in collaborazione con la Regione Campania, apre le porte della sede provinciale della Protezione Civile e della Sala Operativa Provinciale ... Si legge su irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Mercogliano Open Day Vii