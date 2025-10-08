Mercedes riorganizza gruppo ingloba società mobilità e servizi finanziari
(Adnkronos) – Per affrontare l'evoluzione del mercato Mercedes-Benz AG annuncia una ristrutturazione che prevede l'incorporazione – a partire dal prossimo 31 dicembre – della società Mercedes-Benz Mobility AG, che gestisce servizi su misura come finanziamenti, leasing e assicurazioni, nonché servizi di pagamento e soluzioni di ricarica. A seguito della fusione il capo di Mobility Franz . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: mercedes - riorganizza
Nicola Russo è il nuovo Amministratore Delegato di Ford Trucks Italia. Già collaboratore di Maurelli Group su progetti di riorganizzazione e digital transformation, Nicola Russo dal 2022 è parte di Ford Trucks Italia, dove ha ricoperto i ruoli di Finance Manager - facebook.com Vai su Facebook