Mercato San Severino al Fucito dopo dieci mesi riapre il reparto di Urologia

Salernotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapre dopo dieci mesi di sospensione, dovuta alla carenza di dirigenti medici, il reparto di degenza della UOC Urologia e Litotrissia Urinaria del Presidio Ospedaliero “G. Fucito” di Mercato San Severino, diretta dal professor Paolo Verze. La riattivazione consente di riprendere a pieno regime. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mercato - severino

Cibo, musica e divertimento: a Mercato San Severino la Festa della Birra

Mercato San Severino, mitigazione del rischio idrogeologico e difesa del suolo: iniziati i lavori alla frazione Acquarola

Mercato San Severino, messa in sicurezza del Solofrana: aggiudicati i lavori d'urgenza

mercato san severino fucitoMercato San Severino, a 40 anni Claudio Zulli è il nuovo direttore del Centro di Endoscopia del “Fucito” - Sono orgoglioso – dichiara – perché questo traguardo rappresenta il punto di arrivo di un percorso costruito con impegno, visione e responsabilità. Lo riporta agro24.it

Mercato San Severino, 94enne in barella ferma da 5 giorni al Fucito: ambulanze bloccate - Ambulanza bloccata cinque giorni al pronto soccorso di Mercato San Severino con una 94enne in barella in attesa di trasferimento in reparto. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato San Severino Fucito