Mercato San Severino al Fucito dopo dieci mesi riapre il reparto di Urologia

Riapre dopo dieci mesi di sospensione, dovuta alla carenza di dirigenti medici, il reparto di degenza della UOC Urologia e Litotrissia Urinaria del Presidio Ospedaliero “G. Fucito” di Mercato San Severino, diretta dal professor Paolo Verze. La riattivazione consente di riprendere a pieno regime. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Cibo, musica e divertimento: a Mercato San Severino la Festa della Birra

Mercato San Severino, mitigazione del rischio idrogeologico e difesa del suolo: iniziati i lavori alla frazione Acquarola

Mercato San Severino, messa in sicurezza del Solofrana: aggiudicati i lavori d'urgenza

#ARRESTO A #NAPOLI - I reati commessi a Napoli e a Mercato San Severino tra il 2012 e il 2018 - facebook.com Vai su Facebook

Mercato San Severino, a 40 anni Claudio Zulli è il nuovo direttore del Centro di Endoscopia del “Fucito” - Sono orgoglioso – dichiara – perché questo traguardo rappresenta il punto di arrivo di un percorso costruito con impegno, visione e responsabilità. Lo riporta agro24.it

Mercato San Severino, 94enne in barella ferma da 5 giorni al Fucito: ambulanze bloccate - Ambulanza bloccata cinque giorni al pronto soccorso di Mercato San Severino con una 94enne in barella in attesa di trasferimento in reparto. Da ilmattino.it