Mercato Juventus si scalda l’asse col Bayern Monaco! Due calciatori potrebbero essere coinvolti e fare il percorso inverso | i nomi e tutto quello che c’è da sapere

Mercato Juventus, si scalda l’asse col Bayern Monaco: le ultime novità sulle prossime possibili mosse dei bianconeri. Un’idea per rinforzare la fascia sinistra, una strategia per risolvere il rebus del suo centravanti. Il calciomercato Juve guarda con grande interesse in casa del Bayern Monaco. Secondo il giornalista Gianni Balzarini, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Raphaël Guerreiro, ma l’operazione potrebbe diventare parte di un discorso molto più ampio che coinvolge il futuro di Dusan Vlahovic. Parlando sul suo canale YouTube, Balzarini ha analizzato l’indiscrezione “che rimbalza dalla Germania”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

