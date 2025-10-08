Mercato Juventus quel giocatore è ormai ai margini | a gennaio caccia al sostituto! Svelato un retroscena

Calcionews24.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercato Juventus, quel calciatore bianconero è ormai ai margini del progetto: a gennaio si cercherà il sostituto! Ecco il retroscena Un esubero che spinge la Juventus a tornare sul mercato. La situazione di Filip Kostic è uno dei dossier che la dirigenza bianconera vuole risolvere già a gennaio. Come riportato da Tuttosport, l’esterno serbo è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mercato juventus quel giocatore 232 ormai ai margini a gennaio caccia al sostituto svelato un retroscena

© Calcionews24.com - Mercato Juventus, quel giocatore è ormai ai margini: a gennaio caccia al sostituto! Svelato un retroscena

In questa notizia si parla di: mercato - juventus

Juventus, il mercato si infiamma

Quanta tristezza che mette l’annaspare della Juventus sul mercato, è ormai un peso per la famiglia Agnelli

Juventus: decisione sul mercato estivo

mercato juventus quel giocatoreMercato Juventus, quel giocatore è ormai ai margini: a gennaio caccia al sostituto! Svelato un retroscena - Mercato Juventus, quel calciatore bianconero è ormai ai margini del progetto: a gennaio si cercherà il sostituto! Lo riporta calcionews24.com

mercato juventus quel giocatoreCalciomercato Juve, bianconeri a caccia di un nuovo esterno sinistro per far rifiatare Cambiaso: quel nome è pronto a balzare in pole! Novità verso gennaio - Calciomercato Juve, si cerca il rinforzo a sinistra: i bianconeri monitorano un top player in rotta col suo club, si può chiudere a gennaio La priorità per il calciomercato Juve di gennaio è chiara: t ... Come scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Juventus Quel Giocatore