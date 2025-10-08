Mercato Juve quale futuro per Zirkzee? L’ex obiettivo dei bianconeri in attacco è sempre più vicino all’addio dal Manchester United Ultime
Mercato Juve, quale futuro per Zirkzee? Le ultimissime sul futuro dell’attaccante del Manchester United. Un’avventura in Premier League che si sta trasformando in un incubo. Il futuro di Joshua Zirkzee al Manchester United è sempre più in bilico e, come sottolineato dal giornalista Alfredo Pedullà, le sirene del mercato italiano potrebbero riaccendersi presto. In particolare quelle del calciomercato Juve, visto che i bianconeri sono da tempo considerati i favoriti in caso di un suo addio. L’attaccante olandese, esploso in Italia con la maglia del Bologna, sta trovando pochissimo spazio con i Red Devils. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Mercato Juventus, occasione a gennaio: tutte le ultime novità sul possibile futuro del calciatore accostato ai bianconeri - Mercato Juventus, occasione a gennaio: tutte le ultime novità sul possibile futuro del calciatore accostato ai bianconeri Si accende un nuovo caso in casa Manchester United, e la Juventus è spettatric ... Come scrive juventusnews24.com
Zirkzee, addio allo United? Milan, Juventus e Como lo tentano - Joshua Zirkzee pronto a lasciare il Manchester United: Como, Milan e Juventus in corsa per riportarlo in Serie A nel mercato invernale 2026. Scrive europacalcio.it