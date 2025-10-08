Mercato immobiliare in crescita nonostante il contesto geopolitico incerto

Periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Il primo semestre del 2025 vede un mercato immobiliare che continua a lanciare segnali positivi pur in un contesto geopolitico incerto. La crescita dei canoni di locazione in questi ultimi anni e i ribassi dei tassi di interesse che hanno reso il credito più accessibile hanno dato una spinta all’acquisto della casa. Vi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mercato - immobiliare

Mercato immobiliare, Arezzo col freno tirato. Volano le compravendite in Toscana

Il mondo della casa scende in piazza: i consigli del mercato immobiliare nella tre giorni dedicata all’abitare

Lucca regina del lusso immobiliare: la Toscana domina il mercato. La classifica e i dati

mercato immobiliare crescita nonostanteMercato immobiliare in crescita nonostante il contesto geopolitico incerto - “Il primo semestre del 2025 vede un mercato immobiliare che continua a lanciare segnali positivi pur in un contesto geopolitico incerto. Lo riporta adnkronos.com

DILS. MERCATO IMMOBILIARE IN CRESCITA CON 8 MILIARDI DI EURO INVESTITI DA INIZIO ANNO - com) Milano, 06 ottobre 2025 – L’analisi del Team Research di Dils evidenzia che il terzo trimestre del 2025 si è chiuso con investimenti pari a 2,6 miliardi di euro, registrando una l ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Immobiliare Crescita Nonostante