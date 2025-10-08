Mercato immobiliare in crescita nonostante il contesto geopolitico incerto
(Adnkronos) – “Il primo semestre del 2025 vede un mercato immobiliare che continua a lanciare segnali positivi pur in un contesto geopolitico incerto. La crescita dei canoni di locazione in questi ultimi anni e i ribassi dei tassi di interesse che hanno reso il credito più accessibile hanno dato una spinta all’acquisto della casa. Vi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dopo un 2023 difficile, il mercato immobiliare italiano riprende fiato. Le compravendite tornano a crescere e i mutui trainano la domanda. Le famiglie italiane tornano a investire nella casa, ma lo scenario non è privo di ombre.
DILS. MERCATO IMMOBILIARE IN CRESCITA CON 8 MILIARDI DI EURO INVESTITI DA INIZIO ANNO - Milano, 06 ottobre 2025 – L'analisi del Team Research di Dils evidenzia che il terzo trimestre del 2025 si è chiuso con investimenti pari a 2,6 miliardi di euro, registrando una l ...