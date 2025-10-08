Mercato immobiliare in crescita nonostante il contesto geopolitico incerto

(Adnkronos) – “Il primo semestre del 2025 vede un mercato immobiliare che continua a lanciare segnali positivi pur in un contesto geopolitico incerto. La crescita dei canoni di locazione in questi ultimi anni e i ribassi dei tassi di interesse che hanno reso il credito più accessibile hanno dato una spinta all’acquisto della casa. Vi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com