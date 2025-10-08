Mercato delle Erbe la polemica | Coperte le travi storiche in ferro | Non si poteva fare in altro modo
I lavori per il restauro del Mercato delle Erbe proseguono spediti, ma nel merito iniziano a uscire alcune polemiche. A partire dal posizionamento di alcune controsoffittature che andrebbero a coprire la bellezza ingegneristica della struttura liberty. A lanciare l’allarme è stato l’ex candidato sindaco dei Verdi, Roberto Rubegni, che ha pubblicato un post sulla sua pagina social per segnalare il problema. A Rubegni, indirettamente, risponde l’assessore comunale ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, secondo cui il progetto approvato non ammetteva modifiche e la copertura degli impianti è necessaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
