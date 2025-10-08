Mercati alimentari e non alimentari pubblicati i bandi per l’assegnazione posteggi

Anteprima24.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto L’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone rende noto che sono stati pubblicati il bando per l’assegnazione posteggi sia per i mercati non alimentari che per i mercati alimentari di via Cassella, via Poerio e viale Mellusi. La domanda di partecipazione da compilare e i relativi requisiti possono essere reperiti ai seguenti link:  https:web.comune.benevento.itmcmcpdettaglio.php?idpubbl=72401,  https:web.comune.benevento.itmcmcpdettaglio.php?idpubbl=72472,  https:web.comune.benevento.itmcmcpdettaglio.php?idpubbl=72474 L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

mercati alimentari e non alimentari pubblicati i bandi per l8217assegnazione posteggi

© Anteprima24.it - Mercati alimentari e non alimentari, pubblicati i bandi per l’assegnazione posteggi

In questa notizia si parla di: mercati - alimentari

mercati alimentari alimentari pubblicatiL’ultimo rapporto EAT-Lancet sui sistemi alimentari sani, sostenibili ed equi - La transizione globale verso una dieta sana e sostenibile potrebbe ridurre del 15% entro il 2050 le emissioni di gas serra dell'agricoltura. rinnovabili.it scrive

mercati alimentari alimentari pubblicatiCome influenzare positivamente il mercato - Le etichette dei prodotti alimentari riportano gli standard di sostenibilità? Lo riporta rinnovabili.it

Cerca Video su questo argomento: Mercati Alimentari Alimentari Pubblicati