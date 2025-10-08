Mercati alimentari e non alimentari pubblicati i bandi per l’assegnazione posteggi
Tempo di lettura: < 1 minuto L’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone rende noto che sono stati pubblicati il bando per l’assegnazione posteggi sia per i mercati non alimentari che per i mercati alimentari di via Cassella, via Poerio e viale Mellusi. La domanda di partecipazione da compilare e i relativi requisiti possono essere reperiti ai seguenti link: https:web.comune.benevento.itmcmcpdettaglio.php?idpubbl=72401, https:web.comune.benevento.itmcmcpdettaglio.php?idpubbl=72472, https:web.comune.benevento.itmcmcpdettaglio.php?idpubbl=72474 L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: mercati - alimentari
