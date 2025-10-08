Mentre i proprietari guardano la tv Rubano i gioielli e si danno alla fuga
Ladri si introducono all’interno di un appartamento in via dei Fossi a Villa Sant’Antonio, a Castel di Lama e rubano un intero cassetto con tutti i gioielli di famiglia. E’ successo lunedì sera, intorno alle 23.30. I ladri hanno forzato una porta finestra, mentre i proprietari dell’appartamento, al piano terra, stavano comodamente seduti nel salotto a guardare la televisione. I padroni di casa sono stati richiamati da alcuni rumori provenienti dalla camera da letto, quando la donna è entrata per accertarsi di quanto stava accadendo si è accorta di due figure, vestite di nero, che agilmente si sono date alla fuga, con in mano il pesante cassetto, facendo perdere le loro tracce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
