Mente in movimento | tra psicologia ambientale e benessere nello sport

Tipo di Iniziativa: LaboratorioworkshopUn evento a cura di Milanopsy e MindLeague che vuole esplorare la connessione tra psicologia, ambiente e attività fisica. Andremo ad evidenziare come una buona progettazione dello spazio, la presenza di alcuni fattori ambientali, sia in un contesto naturale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: mente - movimento

Nasce Equilibria Il nostro nuovo spazio dedicato al movimento consapevole e al benessere olistico. : Da noi troverai percorsi che uniscono corpo e mente: Reformer Yoga Pilates Non perdere l' , TI Aspettia - facebook.com Vai su Facebook

I 5 migliori libri di psicologia ambientale - La psicologia ambientale è un campo interdisciplinare che esplora la relazione tra gli esseri umani e il loro ambiente fisico. Secondo notiziescientifiche.it

Psicologia ambientale: cos’è e come può aiutarci nel lavoro - La psicologia ambientale è una branca della psicologia che si occupa dello studio dell’uomo e del suo ambiente. Da leganerd.com