' Menopausa | il benessere ricomincia da qui' | Open day al Consultorio di Volterra

Una mattinata dedicata al benessere femminile in menopausa: è l’iniziativa promossa dal Consultorio di Volterra, in programma martedì 14 ottobre, dalle 10 alle 12, presso il reparto di Ginecologia dell’ospedale di Volterra, in Borgo San Lazzaro. L’evento, a ingresso libero e gratuito, è pensato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: menopausa - benessere

Dal pre al post menopausa: all’ospedale di Sora il Progetto Benessere Femminile per la salute pelvica

Menopausa, benessere femminile e trattamenti innovativi: se ne parla in un incontro a Spoltore

Festival medicina integrata a Foligno: #salute e #benessere in primo piano #conferenze #Foligno #massaggiorientali #Medicinaintegrata #medicinaestetica #menopausa - facebook.com Vai su Facebook

Dal 11 al 18 ottobre 2025 i Consultori dell’Azienda USL Toscana nord ovest organizzano incontri, consulenze e attività gratuite dedicate al benessere delle donne in menopausa. https://buff.ly/1IFfIhM - X Vai su X

Menopausa al centro, Lucca organizza un open day gratuito - Il Consultorio della Piana dedica un incontro agli aspetti psicologici e relazionali del cambiamento. Segnala luccaindiretta.it

Prevenzione: anche l'Aoup coinvolta nell'(H)Open week end sulla menopausa - Il 17 e 18 ottobre servizi e consulenze gratuiti all'ospedale Santa Chiara e a Palazzo Gambacorti ... pisatoday.it scrive