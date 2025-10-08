' Menopausa | il benessere ricomincia da qui' | Open day al Consultorio di Volterra

Pisatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattinata dedicata al benessere femminile in menopausa: è l’iniziativa promossa dal Consultorio di Volterra, in programma martedì 14 ottobre, dalle 10 alle 12, presso il reparto di Ginecologia dell’ospedale di Volterra, in Borgo San Lazzaro. L’evento, a ingresso libero e gratuito, è pensato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: menopausa - benessere

Dal pre al post menopausa: all’ospedale di Sora il Progetto Benessere Femminile per la salute pelvica

Menopausa, benessere femminile e trattamenti innovativi: se ne parla in un incontro a Spoltore

'Menopausa: il benessere ricomincia da qui': Open day al Consultorio di Volterra

menopausa benessere ricomincia open'Menopausa: il benessere ricomincia da qui': Open day al Consultorio di Volterra - Una mattinata dedicata al benessere femminile in menopausa: è l’iniziativa promossa dal Consultorio di Volterra, in programma martedì 14 ottobre, dalle 10 alle 12, presso il reparto di Ginecologia del ... Secondo pisatoday.it

menopausa benessere ricomincia openMenopausa al centro, Lucca organizza un open day gratuito - Il Consultorio della Piana dedica un incontro agli aspetti psicologici e relazionali del cambiamento. Scrive luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: Menopausa Benessere Ricomincia Open