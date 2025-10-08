Meno stadi più ospedali
“Non vogliamo la Coppa del Mondo, vogliamo la salute”. “”. Sono due degli slogan echeggiati negli ultimi giorni per le strade di Rabat, Agadir, Fez, Casablanca, Marrakech, Tangeri e tante altre località del Marocco, dove centinaia di migliaia di giovani - la cosiddetta “GenZ” - si sono mobilitati per chiedere riforme e giustizia sociale. E dove è in programma nei prossimi mesi la Coppa d’Africa 2025, e tra cinque anni un bizzarro Mondiale 2030 che prenderà il via in Sudamerica e poi si dividerà tra Spagna, Portogallo e, appunto, Marocco. Le proteste non sono direttamente contro questi eventi, che anzi possono rappresentare occasioni di crescita economica (sì, ma per chi?) e di sviluppo infrastrutturale per diverse città (lasciando le aree rurali ancora più indietro?); e che sono peraltro la punta dell’iceberg in un mare di grandi appuntamenti calcistici ospitati di recente dal paese, o in arrivo nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
In questa notizia si parla di: meno - stadi
Meno stadi, più medici, salari e dignità. Le ragioni della protesta della GenZ marocchina
