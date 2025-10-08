Meno droga nei boschi | arrestati cinque spacciatori fantasma vicino alla Statale 36
Cinque arresti, quattro latitanti e oltre 10mila dosi di droga vendute in due anni. Sono i numeri dell'operazione "Mazzacavallo" portata proficuamente a termine dalle forze della Questura a Lecco sotto la regia della locale Procura. L'attività investigativa della Squadra Mobile di Lecco, diretta.
Meno droga nei boschi: arrestati cinque spacciatori "fantasma" vicino alla Statale 36 - Il procuratore Basso: "Colpo importante ma il fenomeno si rigenera come l'Araba Fenice"
Nibionno, 10mila dosi vendute e un giro d'affari di 300mila euro: 5 spacciatori arrestati nei boschi della droga - Le indagini degli investigatori della Mobile sono scattate dopo una sparatoria a Garbagnate Monastero.