Si giocano questa sera, tutte alle 20.30, le gare del secondo turno dell’11ª edizione del Memorial ’Franco Vitali’, ovvero la Coppa di Terza Categoria Ravenna, alla quale partecipano solo le squadre della provincia, sotto l’egida della delegazione di Ravenna. Dopo un primo turno con partite di andata e ritorno, in questo secondo si gioca in gara secca con i calci di rigore in caso di parità al 90’. Le 26 partecipanti al primo turno si sono dimezzate, ridotte a 13: oggi si giocano cinque partite mentre – per sorteggio – tre formazioni (Bisanzio, Conselice e Cral Mattei) sono già ammesse ai quarti di finale con un tabellone tennistico già determinato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Memorial ’Vitali’, stasera in campo per il secondo turno