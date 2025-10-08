Meloni Tajani e Crosetto denunciati per complicità in genocidio Cosa succede ora? Niente
"La denuncia presentata nei confronti di alcuni esponenti del nostro governo mi pare solo un'iniziativa politica estemporanea che non avrà effetti concreti". Al Foglio il professore emerito di diritto internazionale dell'Università Bocconi Giorgio Sacerdoti fa il punto sulla denuncia nei confronti della premier Giorgia Meloni e altri ministri per "complicità in genocidio". La notizia è stata confermata ieri sera dalla stessa presidente del Consiglio a Porta a Porta: lei, insieme ai ministri Tajani e Crosetto e all'Ad di Leonardo Roberto Cingolani è stata denunciata alla Corte penale internazionale per complicità nel "genocidio in corso a Gaza". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
