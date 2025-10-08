Meloni Tajani e Crosetto denunciati per complicità in genocidio Cosa succede ora? Niente

Ilfoglio.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La denuncia presentata nei confronti di alcuni esponenti del nostro governo mi pare solo un'iniziativa politica estemporanea che non avrà effetti concreti". Al Foglio il professore emerito di diritto internazionale dell'Università Bocconi Giorgio Sacerdoti fa il punto sulla denuncia nei confronti della premier Giorgia Meloni e altri ministri per "complicità in genocidio". La notizia è stata confermata ieri sera dalla stessa presidente del Consiglio a Porta a Porta: lei, insieme ai ministri Tajani e Crosetto e all'Ad di Leonardo Roberto Cingolani è stata denunciata alla Corte penale internazionale per complicità nel "genocidio in corso a Gaza". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

meloni tajani e crosetto denunciati per complicit224 in genocidio cosa succede ora niente

© Ilfoglio.it - Meloni, Tajani e Crosetto denunciati per "complicità in genocidio". Cosa succede ora? "Niente"

In questa notizia si parla di: meloni - tajani

La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour, ci saranno anche Salvini e Tajani

Tajani: Ha ragione Meloni, l'Onu si guardi allo specchio – Il video

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

meloni tajani crosetto denunciatiMeloni, Tajani e Crosetto denunciati per "complicità in genocidio". Cosa succede ora? "Niente" - "Un’iniziativa politica estemporanea che non avrà effetti concreti", dice Giorgio Sacerdoti, professore emerito di diritto internazionale alla Bocconi. Scrive ilfoglio.it

meloni tajani crosetto denunciatiMeloni tra Porta a Porta e 5 minuti: “Io, il ministro Tajani e Crosetto denunciati alla CPI per concorso in genocidio. Lo sciopero? Pretestuoso” VIDEO - Serata televisiva intensa per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri è stata ospite prima di Cinque ... Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Tajani Crosetto Denunciati