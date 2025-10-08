Meloni riceve a Palazzo Chigi Nazionali femminile e maschile di pallavolo dopo vittoria mondiali – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni incontra a Palazzo Chigi le Nazionali Italiane femminile e maschile di pallavolo, vincitrici della medaglia d'oro ai Campionati mondiali 2025. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

La giornata azzurra si è conclusa a Palazzo Chigi con la Premier Giorgia Meloni - Presenti all’incontro, oltre alla Presidente del Consiglio, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ... Riporta corrieredellosport.it