Meloni ha scelto un nuovo nemico da sfidare | la Cgil

Il nemico di turno che la premier si è scelta è la Cgil, o più precisamente è una mobilitazione sociale che evidentemente la spaventa. «Lo sciopero generale era pretestuoso. Nei . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Meloni ha scelto un nuovo nemico da sfidare: la Cgil

Meloni: Il campo di gioco che abbiamo scelto è quello del reale, non dell'ideologia – Il video

Regionali, indiscrezioni sul nome scelto da Meloni, Tajani e Salvini

La Presidente Meloni ha scelto ancora una volta la via dell'attacco, prima contro la Global Sumud Flotilla, poi contro chi esercita il diritto costituzionale allo sciopero contro un Genocidio. Parole indegne, pronunciate da chi non riesce a governare il dissenso e

Giorgia Meloni ha scelto la sobrietà scenica come cifra di un discorso che, era diretto a chi ascolta da lontano. #GiorgiaMeloni #ONU A cura di Mattia Lattanzi

Giorgia Meloni da Bruno Vespa, la premier riappare in Tv dopo le ‘pastarelle’ a Domenica In: nuove polemiche - La Presidente del Consiglio è attesa per un doppio appuntamento con il conduttore Rai. Si legge su libero.it

Almasri, Schlein replica a Meloni: “Sapeva e ha mentito, è responsabile della liberazione” - La segretaria del Partito demarcato, Elly Schlein chiede "perché il governo ha cambiato posizione tre volte" sul caso Almasri "mentendo in Parlamento". Lo riporta fanpage.it