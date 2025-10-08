Meloni e il governo italiano denunciati per complicità in genocidio | cosa significa l'accusa alla CPI

Giorgia Meloni, Crosetto, Tajani e Cingolani sono stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per complicità in crimini contro l'umanità legati al genocidio in corso a Gaza, con accuse che riguardano forniture militari e mancata tutela di attiviste e attivisti. La denuncia si inserisce in un contesto internazionale di crescenti pressioni legali contro Israele per gravi violazioni dei diritti umani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

