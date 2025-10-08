Meloni e il governo italiano denunciati per complicità in genocidio | cosa significa l'accusa alla CPI

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni, Crosetto, Tajani e Cingolani sono stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per complicità in crimini contro l'umanità legati al genocidio in corso a Gaza, con accuse che riguardano forniture militari e mancata tutela di attiviste e attivisti. La denuncia si inserisce in un contesto internazionale di crescenti pressioni legali contro Israele per gravi violazioni dei diritti umani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - governo

Lattuca show sul palco: "Ci opporremo ai tagli del governo Meloni"

Schlein contro Senaldi: “Sánchez allontana gli impresentabili, Meloni li tiene al governo”. Su La7

Variante della Tremezzina ferma: “Governo Meloni indifferente ai destini dell'opera"

meloni governo italiano denunciatiMeloni e mezzo governo denunciati per genocidio - Un gruppo di oppositori extraparlamentari e avvocati si appella alla Corte penale internazionale per "concorso in ... Lo riporta huffingtonpost.it

meloni governo italiano denunciatiMeloni e alcuni ministri denunciati: cosa sta succedendo alla Premier - La Premier italiana Giorgia Meloni, insieme ad alcuni ministri, è stata denunciata. Come scrive newsmondo.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Governo Italiano Denunciati