Meloni denunciata per genocidio mezzo governo verso la Corte internazionale
Nel secondo anniversario del 7 ottobre, l’attacco terroristico di Hamas contro Israele, il presidente della Regione Puglia, il dem Michele Emiliano, denuncia il governo israeliano per il sequestro e l’arresto di cittadini italiani e pugliesi impegnati nella missione di pace Global Sumud Flotilla. «La consumazione di atti di violenza a bordo di imbarcazioni italiane e in danno di concittadini inermi, arbitrariamente sequestrati e condotti in carceri israeliane, assieme al sequestro e successivo affondamento delle imbarcazioni», sostiene l’ex magistrato Emiliano, «configurano reati gravissimi che ledono valori e principi fondamentali dello Statuto della Regione, che è persona offesa e danneggiata dalle azioni criminali del governo di Israele». 🔗 Leggi su Panorama.it
Meloni: “Con i ministri denunciata per concorso in genocidio. Non conto più le minacce di morte. Attenzione a fomentare le piazze, poi sfuggono di mano” - Ospite a “Cinque minuti” e a “Porta a Porta” la presidente del consiglio ha affrontato diversi temi di attualità. Lo riporta lanazione.it