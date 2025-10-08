Meloni ceto medio Irpef rigore Non voglio il Colle Il Veneto divide
Meloni di manovra, ceto medio, elettorale. Chi comanda? Meloni! Superba lite nel centrodestra per Veneto, Lombardia, Campania. Troppe vittorie. Problemi di abbondanza. FdI ca. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: meloni - ceto
Il ceto medio si è impoverito e il governo Meloni risponde col riarmo. Forse ci vuole ricattati e vilipesi
Come sarà la prossima manovra: i tre obiettivi di Meloni e il taglio delle tasse al ceto medio
Fisco e pensioni, la doppia rivoluzione del governo Meloni: pace fiscale selettiva e taglio tasse al ceto medio. Ecco quanto costa
Nel 2025 il fiscal drag porterà a Giorgia Meloni 3,26 miliardi. Significa che operai e impiegati guadagneranno uguale, ma pagheranno più tasse. In compenso la premier promette di tagliare 20 euro di tasse mensili al “ceto medio”: costo per lo Stato 1,2 miliardi - X Vai su X
#Fisco, #Meloni: nel 2025 va dato sicuramente un segnale al ceto medio - #tasse - facebook.com Vai su Facebook
Meloni ceto medio, Irpef, rigore. “Non voglio il Colle”. Il Veneto divide - Ma è lite a destra sulle regionali: Donzelli chiama, il segretario della Lega lombarda risponde picche Meloni di manovra, ceto medio, elettorale ... Lo riporta ilfoglio.it
Coperta cortissima. Poco meno di tre miliardi per taglio Irpef e solo fino a 50mila euro - Il ministro Giancarlo Giorgetti insisite sulle banche: devono contribuire alla cassa ... Lo riporta huffingtonpost.it