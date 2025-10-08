Meloni carica le imprese | In campo per difendere ricchezza e lavoro aspettiamo proposte Giorgetti | Ossigeno dal fisco

Conti in ordine, credibilità, ma anche rigore nella gestione delle risorse, per confermare quella linea di rispetto di vincoli di bilancio su cui l’Italia ha costruito la sua “pagella” nei rating delle agenzie internazionali, che oggi le valgono anche uno “spread” inferiore ai minimi storici e interessi sul debito più bassi rispetto all’ex colosso francese. Una sintesi, quello della premier Giorgia Meloni all’assemblea biennale di Assonime, che però apre la strada al dialogo sulla manovra con imprese e sindacati. La difesa dell’impresa, del lavoro e dell’economia è il filo conduttore delle scelte che il governo ha fatto da inizio legislatura”, ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

