Meloni avverte | Clima politico in Italia si sta imbarbarendo serve responsabilità
Si dice preoccupata per il clima che in Italia “si sta imbarbarendo parecchio” e che “può peggiorare se non richiamiamo tutti al senso di responsabilità”. Dopo lo sciopero generale e le manifestazioni dei giorni scorsi legate alla situazione nella Striscia di Gaza, la presidente del Consigli o Giorgia Meloni mette in guardia dai rischi di un possibile aumento della tensione. Lo fa anche in seguito ai fatti accaduti a Livorno, dove si sono registrati problemi di ordine pubblico durante un evento elettorale della Lega con Matteo Salvini e alcuni ministri del Carroccio e anche a un convegno di Forza Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
