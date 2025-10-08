Meloni | Accusata di genocidio si è perso il senso delle parole Non sanno come fermarmi

Roma – Nel mirino ci sono la piazza e la mobilitazione per Gaza. Non solo le manifestazioni, ma anche le iniziative istituzionali come la denuncia alla Corte penale internazionale per complicità in genocidio, che manda Giorgia Meloni letteralmente fuori dai gangheri: “Non esiste un altro caso al mondo e nella storia di una denuncia del genere”. A invocarla lo scorso luglio fu il co-leader di Avs, Angelo Bonelli, ora la segnalazione è stata annunciata dal Global Movement to Gaza Italia e riguarda lei, i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, l’amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

