‘Meglio del riso’ Paul Scholes rivela che il centrocampista della Premier League preferirebbe quello dell’Arsenal

Justcalcio.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Breaking: Non ci sono molti ex giocatori più qualificati di Paul Scholes per giudicare un buon centrocampista. L’ex stella del Manchester United e dell’Inghilterra ha trascorso gran parte dei suoi vent’anni nel cuore del centrocampo dei Red Devils, collezionando più di 700 presenze e vincendo 11 titoli di Premier League. Ha fatto guadagnare a Scholes il quarto posto nella lista dei migliori centrocampisti della Premier League di tutti i tempi stilata da FourFourTwo, mentre la leggenda del Barcellona Xavi lo ha definito “il miglior centrocampista centrale che abbia mai visto”. Potrebbe piacerti Paul Scholes: “Probabilmente lo sceglierei come il miglior centrocampista della Premier League”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

8216meglio del riso8217 paul scholes rivela che il centrocampista della premier league preferirebbe quello dell8217arsenal

© Justcalcio.com - ‘Meglio del riso’ Paul Scholes rivela che il centrocampista della Premier League preferirebbe quello dell’Arsenal

In questa notizia si parla di: meglio - riso

Sviluppare una varietà di riso che possa crescere e resistere nello spazio, conosciamo meglio il progetto italiano ‘Moon Rice’

Paul Scholes: «Io e Veron eravamo un vero disastro» - Paul Scholes è tornato sui tempi al Manchester United, parlando anche del centrocampista ex Lazio Juan Sebastian Veron. Lo riporta lazionews24.com

paul scholes - Tanta Italia nella lista stilata da "Four Four Two" sui migliori calciatori scesi in campo dal ... Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: 8216meglio Riso8217 Paul Scholes