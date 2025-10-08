Breaking: Non ci sono molti ex giocatori più qualificati di Paul Scholes per giudicare un buon centrocampista. L’ex stella del Manchester United e dell’Inghilterra ha trascorso gran parte dei suoi vent’anni nel cuore del centrocampo dei Red Devils, collezionando più di 700 presenze e vincendo 11 titoli di Premier League. Ha fatto guadagnare a Scholes il quarto posto nella lista dei migliori centrocampisti della Premier League di tutti i tempi stilata da FourFourTwo, mentre la leggenda del Barcellona Xavi lo ha definito “il miglior centrocampista centrale che abbia mai visto”. Potrebbe piacerti Paul Scholes: “Probabilmente lo sceglierei come il miglior centrocampista della Premier League”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - ‘Meglio del riso’ Paul Scholes rivela che il centrocampista della Premier League preferirebbe quello dell’Arsenal