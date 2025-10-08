Meghan Markle | così era truccata a Parigi

Dopo le polemiche che hanno riguardato Meghan Markle a Parigi, concentriamoci sul trucco che indossava. Un make up talmente leggero da non vedersi quasi, incentrato su una pelle radiosa e luminosa e in cui gli occhi sono rimasti in secondo piano. È quello scelto da Meghan Markle per partecipare alla sfilata di Balenciaga alla Paris Fashion Week, un evento che l’ha spinta a lasciare la California per raggiungere la Ville Lumière. La duchessa di Sussex si è seduta nel front row per la prima sfilata di Pierpaolo Piccioli come direttore creativo della maison, e per l’occasione ha sfoggiato un look total white composto da camicia, pantaloni ampi e fluenti e mantella asimmetrica. 🔗 Leggi su Amica.it

