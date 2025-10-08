Meghan Markle | così era truccata a Parigi
Dopo le polemiche che hanno riguardato Meghan Markle a Parigi, concentriamoci sul trucco che indossava. Un make up talmente leggero da non vedersi quasi, incentrato su una pelle radiosa e luminosa e in cui gli occhi sono rimasti in secondo piano. È quello scelto da Meghan Markle per partecipare alla sfilata di Balenciaga alla Paris Fashion Week, un evento che l’ha spinta a lasciare la California per raggiungere la Ville Lumière. La duchessa di Sussex si è seduta nel front row per la prima sfilata di Pierpaolo Piccioli come direttore creativo della maison, e per l’occasione ha sfoggiato un look total white composto da camicia, pantaloni ampi e fluenti e mantella asimmetrica. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: meghan - markle
A poche ore dalla foto della regina Camilla con Moley, la cagnolina adottata da poco, Meghan Markle ha risposto con un’immagine in giardino con la sua Mia
Re Carlo, Harry e Meghan Markle sempre più distanti: la nuova foto su Instagram
Re Carlo, l’ultima provocazione di Meghan Markle a Camilla
Meghan Markle, gaffe a raffica alle sfilate di Parigi. Dal video dove morì Lady D alle risate per la caduta della modella, cos'è successo - facebook.com Vai su Facebook
Alla sua prima Paris Fashion Week, Meghan Markle sfoggia una glass skin radiosa e un’acconciatura low bun sleek, simbolo di eleganza discreta - X Vai su X
Meghan Markle: così era truccata a Parigi - Meghan Markle ha partecipato alla sfilata di Balenciaga a Parigi con un trucco luminoso spiegato dal suo make up artist. amica.it scrive
Meghan Markle, gaffe a raffica alle sfilate di Parigi: dal video dove morì Lady D alle risate per la caduta della modella, che imbarazzo - Invece il viaggio di Meghan Markle a Parigi si è rivelato un disastro. Lo riporta msn.com