Meghan Markle a Parigi | dalla gaffe su Lady Diana all'hotel di lusso in cui ha soggiornato

Qualche giorno fa Meghan Markle ha partecipato alla sfilata di Balenciaga che si è tenuta alla Paris Fashion Week ma ancora oggi se ne parla. Ecco dove ha soggiornato durante il viaggio parigino e qual è stata la gaffe su Lady Diana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: meghan - markle

A poche ore dalla foto della regina Camilla con Moley, la cagnolina adottata da poco, Meghan Markle ha risposto con un’immagine in giardino con la sua Mia

Re Carlo, Harry e Meghan Markle sempre più distanti: la nuova foto su Instagram

Re Carlo, l’ultima provocazione di Meghan Markle a Camilla

