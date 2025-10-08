Meghan Markle a Parigi | dalla gaffe su Lady Diana all'hotel di lusso in cui ha soggiornato

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualche giorno fa Meghan Markle ha partecipato alla sfilata di Balenciaga che si è tenuta alla Paris Fashion Week ma ancora oggi se ne parla. Ecco dove ha soggiornato durante il viaggio parigino e qual è stata la gaffe su Lady Diana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

