Meeting di 3 ore dell’ATP decisione presa | eliminato lo Shanghai Masters | C’è lo zampino di Sinner

8 ott 2025

Meeting di 3 ore dellATP, decisione presa: eliminato lo Shanghai Masters C’è lo zampino di Sinner"> Jannik Sinner sta diventando un tennista molto influente. Il suo impatto è ormai innegabile, su tutti i fronti. Jannik Sinner è diventato in pochi anni uno dei protagonisti assoluti del tennis mondiale, simbolo di una nuova generazione capace di rompere il dominio dei “Big Three”. Con il suo stile potente ma equilibrato, ha portato una ventata di freschezza e modernità nel circuito, conquistando il rispetto dei colleghi e l’attenzione del pubblico internazionale. La sua crescita costante, unita a una mentalità fredda e determinata, lo ha trasformato in un punto di riferimento per il tennis contemporaneo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

