Medvedev sputa rancore | Ho passato tutta la mia vita ad aspettare Nadal e tu mi punisci subito

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Medvedev vince a Shanghai tra crampi e proteste. Siparietto in panchina e lite con il giudice di sedia Mohamed Lahyani: ad un certo punto sfoga tutto il suo rancore e tira in ballo Rafael Nadal. 🔗 Leggi su Fanpage.it

