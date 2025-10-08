Mediterranean Vascular Congress tra eccellenza scientifica maestri internazionali e nuove prospettive terapeutiche

Reggiotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso con grande partecipazione la seconda edizione del Mediterranean Vascular Congress, evento di rilievo nazionale e internazionale svoltosi lo scorso 3 e 4 ottobre che ha riunito specialisti di altissimo profilo nel campo della flebologia, della linfologia e della chirurgia vascolare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mediterranean - vascular

Al via l'importante Mediterranean Vascular Congress: focus su chirurgia vascolare e flebologia

Cerca Video su questo argomento: Mediterranean Vascular Congress Eccellenza