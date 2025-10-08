Medio Oriente spiragli di pace ma trattative in salita Scambio liste prigionieri

In corso in Egitto i colloqui sul piano di pace per il Medio Oriente. Clima positivo, dicono i partecipanti, ma trattative in salita. Scambiate le liste dei prigionieri, ma restano da sciogliere i nodi chiave, tra cui il disarmo di Hamas e il ritiro di Israele. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

