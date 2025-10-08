Medio Oriente | Israele e Hamas si sono scambiati le liste di ostaggi e prigionieri da liberare

Firenzepost.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non siamo alla pace chiesta da Trump, ma un piccolo passo sarebbe stato compiuto: Israele e Hamas si sono scambiati "liste di prigionieri da rilasciare", ha dichiarato all'Afp un leader di Hamas. "L'ottimismo prevale tra tutte le parti" nei colloqui su Gaza L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

medio oriente israele e hamas si sono scambiati le liste di ostaggi e prigionieri da liberare

© Firenzepost.it - Medio Oriente: Israele e Hamas si sono scambiati le liste di ostaggi e prigionieri da liberare

In questa notizia si parla di: medio - oriente

Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri

Le Camere tornano al lavoro. Si riparte da Medio Oriente, difesa e Almasri

Medio Oriente, se anche le parole vanno in guerra

medio oriente israele hamasMedio Oriente, Hamas: 'Scambiate liste prigionieri da rilasciare, ottimismo' - "L'ottimismo prevale tra tutte le parti" nei colloqui su Gaza. Lo riporta ansa.it

medio oriente israele hamasDal 7 ottobre 2023 a oggi: come la guerra tra Israele e Hamas ha trasformato il Medio Oriente - Due anni dopo il massacro del gruppo palestinese, il Medio Oriente mostra un volto profondamente cambiato. Segnala today.it

Cerca Video su questo argomento: Medio Oriente Israele Hamas