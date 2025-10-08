Medico arrestato per pedopornografia indagini chiuse | Da anni scambiava foto e video di bimbi su dark web

La Procura di Torino ha chiuso le indagini nei confronti del medico di Chivasso arrestato lo scorso agosto con l'accusa di aver scambiato con altri utenti sul dark web video e foto pedopornografici per almeno 12 anni. Secondo gli inquirenti, il 43enne avrebbe fatto parte di una comunità virtuale internazionale con decine di migliaia di iscritti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

