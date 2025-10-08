Me l’avete fatto in faccia Francesca al Grande Fratello | l’affronto e la lite con le altre

Nella Casa del Grande Fratello l’atmosfera resta incandescente. Le giornate trascorrono tra confronti, malintesi e tensioni crescenti, e la notte appena trascorsa non ha fatto eccezione. Al centro dell’ennesimo scontro si è trovata una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione, che ha deciso di rompere il silenzio e dire tutto quello che pensa delle sue coinquiline, colpevoli — a suo dire — di isolarla e di non voler instaurare con lei alcun rapporto sincero. La discussione è esplosa durante un momento di confronto notturno, quando Francesca Carrara ha espresso apertamente il suo disagio, lasciando intendere di sentirsi emarginata dalle altre donne del gruppo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it